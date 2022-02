Nba, Curry non salva i Warriors. I Bulls vincono: show di DeRozan

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Ai Warriors non sono bastati i 33 punti di Curry, per evitare la sconfitta contro i Clippers: a quel che fu lo Staples Center finisce 119-104, con Terence Mann che ne mette 25 - il suo massimo punteggio stagionale - di cui 14 nel terzo quarto. Per gli uomini di Tyronn Lue si tratta di un successo estremamente importante, viste le pesanti assenze di cui Leonard, Kannard e più recentemente di Powell. Determinante Reggie Jackson, che aggiunge ai suoi 19 punti pure 9 assist e 8 rimbalzi. Vincono ancora i Chicago Bulls, che avvicinano a quota 37 vittorie i Miami Heat in vetta alla Eastern Conference trascinati da un fenomenale DeMar DeRozan, autore di 40 punti e attualmente alla sua settima partita consecutiva oltre quota 30, la striscia più lunga in assoluto della sua carriera: 120-109 sugli Spurs. Tornano invece a respirare, finalmente, i Nets: dopo un filotto negativo fatto di 11 sconfitte, vittoria schiacciante su Sacramento per 109-85. Perdono, invece, risentendo particolarmente dell'assenza di Antetokounmpo, i Bucks: al Fiserv Forum passano i Blazers 122-107. Negli altri match tutto ok per i Jazz, che superano i Rockets 135-104, e anche per i Pelicans, che si impongono di forza con il punteggio di 120-90 sui Toronto Raptors. In chiusura, il solito Nikola Jokic trascina i Denver Nuggets al successo contro Orlando con 26 punti e 15 rimbalzi, mentre i Knicks, subiscono la loro nona sconfitta nelle ultime undici partite. Sul parquet del Madison Square Garden passano i Thunder per 127-123, trascinati dalla tripla doppia - oltre a 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist - di Josh Giddey.