Nba, Atlanta supera Cleveland con 25 punti di Gallinari

ATLANTA (Stati Uniti) - Sono state 7 le partite nella notte Nba con Danilo Gallinari che, tornato in quintetto base, ha scritto a referto una delle sue migliori prestazioni della stagione. L'azzurro infatti ha chiuso con 25 punti nel successo degli Atlanta Hawks per 124-116 contro i Cleveland Cavaliers. Trascinatore per i padroni di casa sempre Trae Young autore di 41 punti. Non si fermano invece i Boston Celtics al loro 9° successo consecutivo: dominati i Philadelphia 76ers (senza Harden) 135-87 con Jayson Tatum (28 punti e 12 rimbalzi) e Jaylen Brown (29 punti) soliti mattatori nelle fila dei verdi

Giannis dice 50 punti e Milwaukee c'è



Giannis Antetokounmpo torna in azione e chiude con 50 punti a referto (17/21 dal campo) e 14 rimbalzi nella vittoria casalinga di Milwaukee contro i Pacers per 128-119, doppia doppia da 39 punti e 15 rimbalzi Karl-Anthony Towns nella vittoria per 126-120 di Minnesota contro Charlotte. Memphis (rpriva di Morant) sbanca New Orleans 121-109 trascinata dai 27 punti di Tyus Jones mentre i Suns di Devin Booker (26 punti) e Chris Paul (17 punti e 14 assist) conquistano la 6ª vittoria consecutiva battendo in volata i Clippers 103-96. Infine Luka Doncic (21 punti e 10 rimbalzi) trascina i suoi Dallas Mavericks sul campo dei Miami Heat per 107-99.