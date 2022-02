Nba, 11 punti di Gallinari nella vittoria di Atlanta su Orlando

Nba, DeRozan nella storia

Quinto successo consecutivo per Chicago a Est (125-118 su Sacramento), con DeMar DeRozan che entra nella storia: i suoi 38 punti con 16/27 dal campo gli consentono di essere il primo giocatore di sempre in Nba a siglare 35 o più punti e tirare con almeno il 50% per sette partite di fila. Un traguardo che gli consente di superare Wilt Chamberlain, che per due volte (nella stagione '60-61 e nella stagione '62-63) si era fermato a sei. Da registare nei Bulls pure i 31 punti per White, così come i 21 punti e 10 rimbalzi per Vucevic. Cade dopo nove successi Boston, trafitta dal canestro di Grant (24 punti) nel 112-111 a favore di Detroit, che ritrova un sorriso che mancava dal 30 gennaio. Si interrompe la striscia negativa di Indiana che durava da 7 incontri: 113-108 su Washington con 21 punti e 14 assist di Haliburton e 17 punti di Thompson, ques'ultimo destinato a essere tagliato dai Pacers e vicino alla firma con Chicago. Segnali di ripresa arrivano da Brooklyn che, senza Irving e Durant, si aggiudica il derby con New York rimontando da -28: 111-106 il finale nel segno di Can Thomas, 21 punti di cui 16 nell'ultimo quarto, compresa la tripla decisiva a 7"7 dalla sirena.

Phoenix senza freni

Sebbene abbia dovuto fare a meno di Paul, Phoenix prosegue la sua cavalcata a Ovest. Si tratta del settimo successo consecutivo, il 48esimo su 58 gare in questa stagione per i Suns, che prima della pausa per l'All Star Game superano anche Houston per 124-121 con 24 punti di Booker e 23 di Ayton. Continua a perdere terreno invece Golden State, beffata da una tripla di Monte Morris a fil di sirena che consegna il successo a Denver per 117-116 mentre un Ja Morant da 44 punti - eguagliato il massimo in carriera - non basta a Memphis, che dopo aver vinto le ultime sei partite cede per 123-119 a Portland, che allunga invece a quattro gare la sua serie positiva: 32 punti e 8 rimbalzi per Nurkic, 31 punti e 6 assist per Simons fra i Blazers. Utah va a sbattere contro i Lakers di LeBron James: 33 punti di cui 15 nel quarto quarto per il Prescelto e gialloviola che, nonostante l'infortunio a Davis, risalgono da -12 andando a vincere 106-101. Bene San Antonio, che supera 114-106 Oklahoma City con 22 punti di Keldon Johnson mentre Minnesota alza bandiera bianca contro Toronto (103-91, 30 punti di Trent).

I risultati della notte

Questi i risultati delle gare della regular season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana: