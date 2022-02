Michael Jordan, auguri dai Chicago Bulls con una capra...

CHICAGO (Stati Uniti) - I Chicago Bulls omaggiano con un pizzico di ironia Michael Jordan, che compie 59 anni oggi, 17 febbraio. La franchigia Nba, che con la sua stella in campo ha vinto tutti i suoi sei titoli del basket americano, ha fatto gli auguri di compleanno all'ex campione, giocando con parole ed emoticon: "Buon compleanno Michael" si legge sul profilo Twitter dei Bulls, dove è pubblicata una foto di Jordan giovane, su un trono, a fianco di una capra. L'emoticon dell'animale appare anche nel testo del tweet. Questo perché capra, in inglese, si dice "goat", che è anche l'acronimo di "greatest of all time", ovvero "il più grande di tutti i tempi". E Michael Jordan, sicuramente, è stato uno dei più grandi atleti di sempre, non soltanto nel basket.