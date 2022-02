Nba, Embiid super: Philadelphia espugna Milwaukee

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Ultima notte Nba prima della pausa All Star Week-End con 5 partite che hanno visto protagonisti Joel Embiid ed i suoi Philadelphia 76ers. Vittoria per 123-120 a casa dei Milwaukee Bucks in un match in cui il lungo ha chiuso con 42 punti e 14 rimbalzi avendo la meglio sui 32 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo . Partita in bilico fino all'ultimo con Middleton che ha sbagliato la tripla del possibile pareggio sulla sirena

Doncic ne fa 49, Pelicans ko



Luka Doncic si scatena a New Orleans realizzando 49 punti (17/35 dal campo) con anche 15 rimbalzi e 8 assist nel successo dei suoi Dallas Mavericks per 125-118. Successo esterno e sudato per i Miami Heat a Charlotte: 111-107 il punteggio finale dopo due tempi supplementari con Kyle Lowry (25 punti) decisivo: suo il layup del +4 (105-109) a 21" per spegnere le speranze dei padroni di casa. Rui Hachimura firma la sua miglior prestazione stagionale da 20 punti (uscendo dalla panchina) ed aiuta Washington nella vittoria a Brooklyn per 117-103. Infine unica vittoria casalinga della notte firmata dai Los Angeles Clippers che si sono sbarazzati in scioltezza (142-111) degli Rockets con Luke Kennard da 25 punti (8/9 da 3) oltre ai 29 di Marcus Morris.