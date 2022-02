Lakers, calvario Anthony Davis: out 4 settimane

LOS ANGELES (Stati Uniti) - La stagione 2021-22 dei Los Angeles Lakers e di Anthony Davis sis ta rivelando sempre di più un calvario, l'alfiere di LeBron James torna di nuovo in infermeria. Davis si è infortunato mercoledì notte nella vittoria dei Lakers contro i Jazz, a metà de 2° quarto AD è caduto con il piede destro sopra a quello di Gobert provocandosi una distorsione alla caviglia con interessamento al piede: il responso medico ha stabilito 4 settimane il tempo di recupero. Per i gialloviola si tratta di una terribile notizia in quanto ad oggi sono in lotta per accedere al Play-In occupando l'ultimo posto utile (9°) con 27-31 il record. In questa stagione Davis ha saltato 22 partite su 58 giocate dai Lakers, 10-11 il record senza di lui.