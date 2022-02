Nba, Enes "Freedom" Kanter candidato al Nobel per la Pace

ROMA - Enes Freedom, meglio noto come Enes Kanter, è uno dei candidati al premio Nobel per la Pace. Il giocatore è noto per la sue prese di posizione a favore della libertà e contro il premier turco Recep Erdogan, da lui definito "l'Hitler del nostro secolo". In Turchia non potendosela prendere contro il cestista, il regime ha fatto arrestare e tenuto in carcere per sette anni il padre di Kanter. Oltre che per la sua opposizione a Erdogan, che gli ha provocato il ritiro della cittadinanza turca, minacce di morte e un mandato di arresto internazionale chiesto dal suo ex paese, Kanter Freedom si è battuto a lungo contro le violazioni dei diritti in Cina, ricevendo per questo un invito dall'ex stella degli Houston Rockets Yao Ming a recarsi in Cina "per vedere se sia vero ciò che dice".