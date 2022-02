Nba, Rising Stars: a Cunningham la palma di Mvp

CLEVELAND (STATI UNITI) - Emozioni e grandi giocate nella prima notte dell'All-Star Weekend della Nba. Vvenerdì, dopo il 'Celebrity Game' che ha coinvolto attori, cantanti, comici, rapper e atleti - tra i quali l'azzurro Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto - è andato in scena il 'Rising Stars Challenge', classica sfida con giocatori al primo ('rookies') e al secondo anno di Nba ('sophomores') oltre a qualche elemento della G-League. Successo per la nuova formula, che prevede quattro squadre (con nomi di grandi ex) da sette giocatori ciascuna per un mini-torneo in cui vince il primo che arriva a 50 punti in semifinale e a 25 in finale. A trionfare è stato il Team Barry (25-20 al Team Isaiah con il canestro decisivo di Franz Wagner dalla lunetta) mentre la palma di Mvp se l'è presa Cade Cunningham, rookie dei Detroit Pistons e prima scelta assoluta dell'ultimo 'Draft'.