Nba, Towns è il re delle triple. Show di Toppin nelle schiacciate

CLEVELAND (Stati Uniti) - Nella seconda giornata dell'All Star Weekend Nba di scena a Cleveland erano in programma le sfide di abilità. La gara più attesa, ovviamente per il coefficente di spettacolarità, era quella riguardante le schiacciate: la vittoria è andata Obi Toppin, ala dei New York Knicks, che dopo aver perso l'edizione dello scorso anno contro Anfernee Simons si è preso la sua rivincita personale battendo in finale Juan Toscano-Anderson dei Golden State Warriors. La gara dei tiri da 3 invece ha visto il successo limpido e schiacciante di Karl-Anthony Towns, il centro dei Minnesota Timberwolves, con un punteggio record di 29 punti siglati durante il round finale: superati Trae Young degli Hawks e Luke Kennard dei Clippers, che si sono fermati a 26. Infine lo Skills Challenge è stato vinto dal Team Cavs capitanato da Evan Mobley e formato da Darius Garland e Jarrett Allen. Si piazza così seconda la squadra formata dai rookie Josh Giddey, Cade Cunningham e Scottie Barnes. Nella notte italiana si attende l'atto conclusivo dell'All Star Game tra il Team LeBron e Team Durant.