Nba All Star Game, vince Team LeBron con Curry da 50 punti

CLEVELAND (Stati Uniti) - Nella notte dell'All Star Game il Team LeBron si è imposto per 163-160 contro il Team Durant con Stephen Curry e LeBron James protagonisti assoluti. La stella dei Warriors ha chiuso a referto con 50 punti tirando 16/27 da 3 (nuovo record all time per triple realizzate in gara singola) venendo anche nominata Mvp della serata. Mentre James ha chiuso con 24 punti ma ha lasciato un segno indelebile davanti al suo pubblico: sul 161-160 possesso Team LeBron, il leader dei Lakers è marcato da LaVine con Joel Embiid in aiuto ma questo non gli impedisce di eseguire un perfetto tiro "alla Nowitzki" per vincere la partita. LeBron James, da quando esiste il format dei capitani all'All Star Game, è 5-0.