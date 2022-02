Nba, Lakers beffati ancora dai Clippers. Buona la prima Harden-Embiid

Cadono i Suns contro i Pelicans



I Suns si sono arresi per 117-102 ai New Orleans Pelicans, capaci di espugnare il parquet della capolista della Western Conference con 32 punti di McCollum, top-scorer dell'incontro. Ci sono voluti due supplementari per decidere la sfida tra Washington e San Antonio: la spuntano gli Spurs, che sgambettano a domicilio i Wizards per 157-153 con 36 punti di Kuzma, il più prolifico di un incontro che non ha risparmiato emozioni. Un overtime anche tra Indiana Pecers e Oklahoma City Thunder: si impongono gli ospiti per 129-125 con 36 punti del canadese Gilgeous-Alexander. Miami vince in scioltezza New York 115-100 con 23 punti di Jimmy Butler mentre gli Hornets archiviano 125-93 i Raptors con 23 punti a testa di LaMelo Ball e Terry Rozier. Orlando batte Houston 119-111 ed infine Utah archivia Dallas con 33 punti di Donovan Mitchell lasciando Luka Doncic a 8/24 dal campo (23 punti).