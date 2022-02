Nba, i Warriors cadono dal +21 contro Dallas! Lakers ancora ko

SAN FRNCISCO (Stati Uniti) - Sono state 8 le partite della notte Nba con l'incredibile vittoria in rimonta dei Dallas Mavericks sul campo dei Golden State Warriors per 106-101 . Luka Doncic chiude con 34 punti e 11 rimbalzi con i suoi che, dopo ave toccato il -21 nel 3° quarto, rimontano dominando 33-13 l'ultima frazione e portando a casa un successo insperato. Inoltre Dallas ha fermato a 62 la striscia di vittorie di Golden State quando ha 20+ punti di vantaggio. Ancora un ko per i Los Angeles Lakers, che sul parquet amico finisce al tappeto contro New Orleans Pelicans, vincente per 125-95 sebbene James infili 32 punti.

Utah vince a Phoenix, Phila vola!



I Suns cedono per 118-114 a Utah Jazz nonostante i 30 punti messi a segno da Booker, top-scorer dell'incontro. Harden-Embiid dominano anche i New York Knicks al Madison Square Garden: tripla doppia per il "Barba" (29 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) e 37 per il camerunense nel netto successo per 125-109. Ci vuole un supplementare per decidere la sfida tra Charlotte e Detroit: la spuntano i Pistons, che piegano gli Horntes per 127-126 nonostante i 62 punti complessivi, tra i padroni di casa, della coppia formata da Rozier e Bridges: decisivo il fadeaway di Olynyk sulla sirena.

Boston cade ad Indianapolis

Jayson Tatum (24 punti) & Jaylen Brown (23 punti) questa volta non bastano ai Celtics che perdono nettamente ad Indiana 128-107 con 22 punti di Tyrese Haliburton. I Clippers vincono a Houston 99-98 con Zubac autore di una decisiva stoppata a 16" mentre tutto facile per Denver a Portland: vittoria per 124-92 con Nikola Jokic quasi da tripla doppia (8 punti, 18 rimbalzi, 11 assist) .