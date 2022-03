Nba, superbo Morant: dominato gli Spurs con 52 punti!

Tows stende Cleveland. Ok Milwaukee



Karl-Anthony Towns (25 punti) è decisivo nel colpo esterno di Minnesota a Cleveland per 127-122: sua la bomba a 12" per il vantaggio dei suoi. Doppia doppia per Giannis Antetokounmpo (26 punti e 16 rimbalzi) nella comoda vittoria dei Bucks per 130-106 contro Charlotte, Orlando batte Indiana 119-103 mentre Toronto domina 133-97 i Nets a Brooklyn con 28 punti e 16 rimbalzi di Scottie Barnes. Infine De'Aaron Fox (29 punti e 10 assist) guida i Kings ad Oklahoma City (131-110).