Nba, Antetokounmpo asfalta Chicago. Philadelphia vola con Harden

NEW YORK (Stati Uniti) - I Philadelphia 76Sixers conquistano la 5° vittoria consecutiva contro i Cleveland Cavaliers grazie a Tyrese Maxey e all'ultimo acquisto del mercato James Harden, in una serata segnata anche dal successo proprio sulla sirena dei Suns contro i New York Knicks. I Sixers hanno vinto 125-119 con 33 punti di Maxey e ad un'altra prestazione importante - per la precisione 25 punti e 11 assist - proprio di Harden, ancora imbattuto dall'arrivo nella sua nuova squadra, ora seconda nella Eastern Conference dietro solo ai Miami Heat. Nell'altro duello in vetta alla Eastern Conferenze, i Bucks infliggono il quarto ko consecutivo ai Chicago Bulls (118-112), trascinati dal solito Giannis Antetokounmpo (34 punti, 16 rimbalzi, 5 assist decisivi). In vantaggio di 8 punti all'inizio del quarto periodo, i Bulls di Zach LaVine (30 punti) e DeMar DeRozan (29) non sono riescono a vincere sul parquet casalingo dello United Center. Ora sono quarti in classifica. Nella Western Conference, invece, da registrare la vittoria di Phoenix, che detiene attualmente il miglior record di tutta la Nba (51 v. - 12 d.), nonostante le pesanti assenze di Chris Paul (infortunato) e Devin Booker (protocollo Covid). I Suns hanno strappato la vittoria coi denti, 115-114 contro i New York Knicks, grazie al canestro da tre punti sulla sirena di Cameron Johnson. In vantaggio di 14 punti all'inizio del quarto quarto, i Knicks erano ancora avanti di due punti quando Alec Burks ha sbagliato il uo secondo tiro libero a disposizione a soli 7 secondi dalla fine. I Suns hanno preso il rimbalzo e hanno offerto a Johnson l'opportunità di infliggere ai newyorkesi la loro settima sconfitta consecutiva. Tra gli altri incontri della serata, grave ko anche (124-90) per gli Utah Jazz di Rudy Gobert (10 punti, 11 rimbalzi) e Donovan Mitchell (14 punti) contro i Pelicans di Brandon Ingram (29 punti, 8 rimbalzi, 6 assist). Vittoria, infine, anche dei Denver Nuggets 116-101 contro Houston, grazie al veterano DeMarcus Cousins, autore di 31 punti per sostituire l'Mvp Nikola Jokic, malato e assente.