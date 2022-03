Nba, spettacolo tra Denver e New Orleans: 46 punti per Jokic

TORINO - Per decidere la sfida spettacolare tra Denver e New Orleans è servito un tempo supplementare. Ad avere la meglio sono stati i Nuggets, che hanno piegato i Pelicans per 138-130 di fronte ai quasi 15mila spettatori della Ball Arena. Il solito Jokic è stato il trascinatore, che è andato a referto da top-scorer con un bottino personale di 46 punti. Vincono in casa i campioni in carica dei Milwaukee Bucks, che hanno messo al tappeto i Phoenix Suns per 132-122 con 44 punti di Middleton, il più prolifico del match. Successo interno pure per gli Houston Rockets, che si sono imposti per 123-112 sui Memphis Grizzlies sfuttando i 29 punti di Porter.