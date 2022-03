Nba, Harden ko contro i suoi Nets: Durant e Irving abbattono i 76ers

TORINO - Con il punteggio di 129-100 i Nets si impongono su i 76ers e danno un dispiacere al grande ex dell'incontro, James Harden. Il "barba" è costretto infatti a incassare la prima sconfitta da quando è passato a Philadelphia. Per Brooklyn si conferma una sicurezza invece Kevin Durant, che lascia la sua firma con 25 punti. Subito dopo di lui in grande spolvero anche Irving con 24 e Seth Curry con 22. A Denver si impone in rimonta Golden State, recuperando ben 14 punti di svantaggio: Stephen Curry va a referto con 34 punti.