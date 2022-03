Nba, Irving scatenato contro i Magic: 60 punti e vittoria

ORLANDO (Stati Uniti) - Notte Nba da sole 4 partite ma con la superlativa prestazione di Kyrie Irving. Il giocatore die Nets ha chiuso a referto con 60 punti (20/31 dal campo, 8/12 da 3 e 12/13 dalla lunetta) nel successo dei suoi ad Orlando per 150-108, Irving era già a quota 41 punti nel solo 1° tempo dopo 25 realizzati nel 2° periodo. Miami batte Detroit 105-98 trascinata dai 29 punti uscendo dalla panchina del solito Tyler Herro in una notte sfortunata: infortunio alla caviglia per il leader Jimmy Butler.