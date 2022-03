Nba, Golden State in ansia: Curry si infortuna contro Boston

Curry ko

La notte Nba è però segnata da un'altra notizia, cioè l'uscita per infortunio di Stephen Curry, colpito alla caviglia sinistra. Per i Golden State Warriors è stato un momento di grande spavento quello in cui lo hanno visto uscire prima dell'intervallo, nel corso del match che ha portato alla sconfitta casalinga contro Boston (110-88). Colpita da Marcus Smart quando il giocatore dei Celtics si è tuffato per recuperare un pallone, la star della franchigia californiana è dovuta uscire: "Odio gli infortuni e spero che Steph stia bene. Non l'ho visto, mi sono solo tuffato per cercare di riprendere la palla. Non sono un giocatore cattivo", ha detto Smart.

Gli altri incontri

Giannis Antetokounmpo, tanto per cambiare, ha portato i Milwaukee Bucks alla vittoria (135-126): per lui 36 punti sul campo dei Sacramento Kings. Anche Devin Booker ne ha realizzati 36 nella vittoria del leader della Western Conference Phoenix a Houston (129-112). Joel Embiid ha fatto quasi altrettanto bene a Cleveland, nel giorno del suo 28esimo compleanno, segnando 35 punti nella vittoria di Philadelphia ai Cavaliers. Rudy Gobert ha segnato 14 punti, 20 rimbalzi e 4 stoppate nella vittoria degli Utah Jazz (125-110) a Chicago.

Nba, i risultati

Questi i risultati delle partite di Nba disputate nella notte: