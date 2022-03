Nba, Pistons corsari a Orlando: Bey show con 51 punti

ORLANDO (Stati Uniti) - Mettendo a segno 51 punti (10/14 da tre) l'esterno dei Pistons, Saddiq Bey, è il trascinatore di Detroit, che si è imposto 134-120 in casa degli Orlando Magic nell'unica sfida della notte scorsa in Nba. Bey, 22 anni, ha superato il proprio primato personale di punti in una partita, stabilendo il record del giocatore più giovane di Detroit a superare quota 50 punti in un match. Tra i Magic il miglior realizzatore è Franz Wagner con 26 punti. Grazie a questo successo i Pistons distanziano leggermente i Magic, con 19 vittorie e 51 sconfitte, contro un record negativo di 18-53 per Orlando. Le due squadre sono già eliminate dalla corsa agli spareggi della Eastern Conference, di cui occupano le ultime due posizioni.