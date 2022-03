Nba, LeBron James nella storia ma i Wizards gli rovinano la festa

Milwaukee battuta

Giannis Antetokounmpo si prende un turno di riposo e Milwaukee cade nettamente 138-119 nel Minnesota contro i T-Wolves di un super Karl-Anthony Towns da 25 punti e 11 rimbalzi. Per i Timberwolves 10ª vittoria nelle ultime 11 partite. Luka Doncic (37 punti) e Dallas perdono a Charlotte 129-108 con gli Hornets da 7 giocatori in doppia cifra guidati dai 23 punti di Miles Bridges. Infine doppia doppia per Darius Garland (24 punti 12 assist) e successo per Cleveland che doma i 40 punti di Jerami Grant e i suoi Pistons 113-109.