Gallinari è super, ma Atlanta cade con New Orleans. Ok Phoenix

ATLANTA (Stati Uniti) - Danilo Gallinari show nella notte Nba: torna finalmente a brillare tutto il talento dell'azzurro che ne mette a referto 27, anche se gli Atlanta Hawks perdono contro i New Orleans Pelicans per 112-117. Resta comunque una grande prestazione dell'azzurro. Serve invece un overtime ai Phoenix Suns, sempre più leader ad Ovest, per prevalere sui Sacramento Kings col punteggio di 127-124. Per i leader della lega 31 punti di Devin Booker e 27 di Miles Bridges. Successo esterno per i Memphis Grizzlies, che battono a gli Houston Rockets per 122-98 nonostante l'assenza di Ja Morant. Vincono anche i Toronto Raptors, che espugnano il Wells Fargo Center dei Philadelphia 76ers per 93-88 grazie a un Pascal Siakam da 26 punti e 10 rimbalzi. Sfiora la tripla doppia James Harden con 17 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, mentre piazza la doppia doppia Joel Embiid con 21 punti e 13 rimbalzi.