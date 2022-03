Nba, LeBron piega Cleveland: successo dei Lakers per 131-120

CLEVELAND - LeBron James batte il suo passato , i Cleveland Cavs, e trascina i Lakers in un successo fondamentale per restare aggrappati alla zona play-in. Per lui 38 punti, 11 rimbalzi e 12 assist e ottiene la tripla doppia numero 105 in carriera. Westbrook aggiunge 20 punti e 11 assist e DJ Augustin che tira 6/6 dall’arco per il 120-131 finale. Vittoria importantissima per i Chicago Bulls che interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive contro una squadra in grande forma come i Toronto Raptors. Vincono anche i Brooklyn Nets, con il fondamentale ritorno di Kevin Durant in campo autore di 37 punti, che piegano gli Utah Jazz. Quarto successo di fila per Boston che grazie ad un Jayson Tatum scatenato (36 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) supera Oklahoma nonostante la prestazione incredibile di Tre Mann. Philadelphia piega 113-106 Miami, Dallas supera 110-108 Minnesota nonostante la prestazione opaca di Luka Doncic, Charlotte passa 106-103 nel finale contro New Orleans e Portland trascinata dai 23 punti di Brandon Williams passa 119-115 a Detroit. Infine brutta sconfitta per gli Washington Wizards che si allontanano dalla zona play-in dopo la sconfitta per 115-97 contro gli Houston Rockets.