Nba, doppia doppia per Gallinari al Madison Square Garden

Gli Atlanta Hawks del Gallo si impongono in casa dei New York Knicks: l'azzurro in campo per 30 minuti

23 . 03 . 2022 09:31 1 min Nba

