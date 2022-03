Nba, Atlanta piega Golden State: 25 punti per Gallinari

ATLANTA - Gli Hawks piega Golden State in una partita a ritmi altissimi. Trascina Atlanta Young, autore di 33 punti e 15 assist, insieme a Gallinari (25 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 37’). Dall’altra non basta un clamoroso Thompson con 37 punti, finisce 121-110. Vincono in rimonta i New York Knicks che approfittano del blackout di Miami nell'ultimo quarto e vincono per 103-111. Dopo la sconfitta interna contro Phoenix si rialza Minnesota che piega Dallas 116-95 trascinati da un grande Karl-Anthony Towns. Non bastano i 24 punti Luka Doncic per i Mavericks. Successo facile sui Clippers di Philadelphia (97-122) trascinata da un Harden dominante con 29 punti. Infine reagisce Charlotte che e supera in casa gli Utah Jazz (107-101), Washington vince volata contro Detroit (97-100) e Houston domina contro Portland (106-125).