Nba, Durant guida i Nets contro Miami al suo 4° ko consecutivo

MIAMI (Stati Uniti) - Sono state 8 le partite della notte Nba con i Miami Heat che proseguono il loro momento complicato. A South Beach i Brooklyn Nets vincono 110-95 con 23 punti di Kevin Durant in un match che ha visto i bianconeri volare anche sul +37 rifilando la quarta sconfitta consecutiva agli Heat. Con questo ko Miami viene raggiunta al 1° posto ad East dai Philadelphia 76ers con Boston e Milwaukee appena dietro (0.5 gare). Proprio i Bucks non hanno approfittato della situazione cadendo male a Memphis (senza Ja Morant) 127-102 malgrado la doppia doppia (30 punti ed 11 rimbalzi) di Giannis Antetokounmpo: ancora una volta il duo Bane-Melton (20 e 23 punti) ha fatto la differenza per i Grizzlies.