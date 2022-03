Nba, Atlanta (senza Gallinari) batte Indiana e difende il 10° posto

ATLANTA (Stati Uniti) -Sono state 9 le gare della notte Nba con gli Atlanta Hawks che portano a casa un'importante vittoria in chiave 10° posto (ultimo per qualificarsi ai Play-In). Gli Hawks hanno vinto in trasferta a casa degli Indiana Pacers 132-123 con 29 punti di Bogdan Bogdanovic, 16 assist per Trae Young e doppia doppia di Clint Capela da 22 punti e 17 rimbalzi. Danilo Gallinari è rimasto a riposo in un successo che consente alla compagine della Geroegia di mantenere 4.5 gare di vantaggio sui New York Knicks al loro 4° successo consecutivo dopo aver superato i Chicago Bulls 109-104 con Alec Burks (27 punti) decisivo in volata.