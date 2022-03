Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks. Tonfo Lakers: playoff più lontani

Iniziano a delinearsi le classifiche Nba mentre la regular season volge al termine. Nei match della notte italiana si guadagna la copertina il solito Giannis Antetokounmpo, grande protagonista del successo dei Bucks su Philadelphia. Un 116-118 che porta la firma del greco, che mette sul tabellino 40 punti e 14 rimbalzi ed è autore di una stoppata a 2" dalla fine con la quale ha evitato che Joel Embiid (29 punti e 14 rimbalzi) portasse il match al supplementare permettendo così a Milwaukee di mantenersi in corsa per il primo posto nella Est Conference. Per i Philadelphia 76ers 32 punti per James Harden e 22 per Tobias Harris.

Lakers ko senza LeBron James

Tonfo dei Los Angeles Lakers, che vedono allontanarsi i playoff dopo il ko per per 128-110 contro i Dallas Mavericks. In luce ancora una volta Luca Doncic autore di una tripla doppia (34 punti, 12 rimbalzi, 12 assist), la decima della stagione. L'assenza di LeBron James si fa sentire e non bastano i 28 punti di Malik Monk e i 25 di Russell Westbrook. Sorride invece l'altra faccia di Los Angeles: i Clippers si assicurano il play-in superando 121-115 gli Utah Jazz. Per Paul George 34 punti. Ai Jazz non sono sufficienti i 33 punti di Donovan Mitchell. I Chicago Bulls si impongono 94-107 sui Washington Wizards grazie ai 32 punti di DeMar DeRozan e i 27 di Nikola Vucevic mentre i Brooklyn Nets piegano a fatica i Detroit Pistons 130-123 con l'ala Kevin Durant che infila la doppia doppia da 41 punti e 11 rimbalzi. Per Kyrie Irving 24 punti. Ai Pistons non bastano i 34 punti di Cade Cunningham.

Tutti i risultati delle partite Nba

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 116-118

Washington Wizards-Chicago Bulls 94-107

Brooklyn Nets-Detroit Pistons 130-123

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 128-110

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 121-115