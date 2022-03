Nba: Atlanta vince senza Gallinari. Ok Phoenix, Memphis e Miami

OKLAHOMA (Stati Uniti) - Anche senza Danilo Gallinari, tenuto fuori per un problema al gomito, Atlanta batte Oklahoma e centra il terzo successo di fila, avvicinandosi sempre di più al play-in. Il 136-118 arriva con super Trae Young, da 41 punti, i Thunder restano penultimi e possono pensare alla prossuima stagione. E' invece il solito Chris Paul a guidare Phoenix al successo contro una Golden State alla quale non basta la prestazione monstre di Poole: termina 107-103. Sorride anche Memphis che passa sul parquet di San Antonio per 112-111 aggiudcandosi per la prima volta nella storia il titolo della divisione. Il big match ad Est se lo aggiudica Miami: 106-98 in casa di Boston grazie ai 25 punti di Jimmy Butler e ai 23 di Kyle Lowry, oltre che alle doppie doppie di Adebayo (17 con 12 rimbalzi) e Herro (12 con 10 rimbalzi).