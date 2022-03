Shaquille O'Neal e gli scherzi shock: “Ha defecato nella scarpa di un compagno”

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Un gigante buono che non ha mai nascosto il suo lato comico e scherzoso che ha amplificato il calore dei tifosi nei suoi confronti: Shaquille O'Neal è uno dei cestisti più amati della storia dell' Nba. E' proprio il lato da burlone del carattere di Shaq che ha fatto emergere delle storie davvero scioccanti. In due occasioni, il leggendario centro ha davvero tirato fuori il meglio di sè per umiliare due rookie. Tyronn Lue, ex compagno di squadra di O'Neal nei Lakers e attuale allenatore dei Clippers , ha rivelato sul podcast dei Knuckleheads uno di quei momenti che ha vissuto personalmente.

Shaquille O'Neal, scherzi folli nello spogliatoio

Questa la rivelazione shock di Lue: "Un giorno, il debuttante Devean George avrebbe dovuto portare ciambelle o qualcosa del genere... non lo so, ma non l'ha fatto. Quindi Shaq mentre ci stavamo preparando per una partita e penso che Devean George sia uscito dallo spogliatoio per fare qualcosa ha detto "va bene, ti prendo". Shaq è entrato in bagno con la scarpa di Devean e ci ha c****o sopra. Quando il rookie è tornato negli spogliatoi e si è messa la scarpa...". Anche Gary Payton ha raccontato: "Shaq è un burlone, quindi se uno degli esordienti si sedeva nel posto del suo armadietto, anche per un attimo, prendeva appunti e per punirlo affinché non lo facesse più, prendeva un secchio e urinava lì in bagno per diversi giorni. Poi all'improvviso e senza preavviso, quando erano al loro posto, lo versava su di loro". Essere una rookie e condividere uno spogliatoio con Shaquille deve essere stato un privilegio ad alto rischio dunque: da un lato hanno avuto la possibilità di convivere con uno dei giocatori più dominanti nella storia della Nba, una vera leggenda.