Nba, Gallinari ed Atlanta missione compiuta: sono al Play-In!

ATLANTA (Stati Uniti) - Sono state 5 le partite nella notte Nba con Danilo Gallinari e gli Atlanta Hawks che hanno raggiunto l'obiettivo. Infatti battendo 131-107 i Cleveland Cavaliers la compagine della Georgia ha eliminato definitivamente i New York Knicks (11esimi) dalla lotta al Play-In staccando loro il pass per la post-season. Il Gallo ha chiuso con 4 punti in 23', ancora una volta Trae Young ha trascinato la squadra con 30 punti. Atlanta sale 40-37 a pari record con Charlotte e Brooklyn sconfitta 110-109 all'overtime dai Milwaukee Bucks di uno mostruoso Giannis Antetokounmpo da 44 punti e 14 rimbalzi: il greco realizza la tripla che porta le squadre all'overtime e i 2 liberi a 3" per il successo finale.