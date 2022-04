Nba, Lakers ancora ko e San Antonio ne approfitta

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Sono state 10 le partite della notte Nba con i Los Angeles Lakers che non riescono più a vincere e adesso rischiano i Playoff. Malgrado i rientri di LeBron James (38 punti) ed Anthony Davis (24 punti e 12 rimbalzi) i gialloviola hanno perso in casa 114-111 contro i New Orleans Pelicans di Brandon Ingram (29 punti) e CJ McCollum (32 punti). San Antonio ringrazia il favore dei Pelicans, batte nettamente 130-111 i Portland Trail Blazers ed allunga ad 1.0 gare di vantaggio proprio su LeBron per la lotta all'ultimo posto per i Play-In (10°).