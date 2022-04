Nba, Durant ne mette 55 ma vince Gallinari. Miami ok con Chicago

TORINO - Importante successo in chiave post-season degli Atlanta Hawks, che nonostante i 55 punti di Kevin Durant battono 122-115 i Brooklyn Nets: una vittoria che permette alla franchigia della Georgia di piazzarsi all'ottavo posto nella Eastern Conference scavalcando proprio la squadra di coach Steve Nash. Protagonista l'azzurro Gallinari, che chiude come miglior realizzatore a partita in corso segnando 15 punti, presentandosi in conferenza stampa con un bicchiere di vino. Coach McMillan infatti è solito ricompensare il miglior giocatore dei suoi con una bottiglia di vino, ma visto che tutti i membri della panchina hanno contribuito alla vittoria, ne ha versato un calice ciascuno.Vince anche Miami, che si conferma al primo posto a Est: gli Heat si ridestano dopo quattro sconfitte di fila e battono 127-109 i Chicago Bulls: Butler segna 22 punti contro la sua ex squadra e sia Lowry che Herro ne aggiungono 19. Non bastano alla squadra di coach TO, che scivola al sesto posto superata dai Toronto Raptors, i 33 punti di LaVine e i 26 di DeRozan. Infine, Klay Thompson e i suoi 36 punti trascinano Golden State (senza Curry) al successo contro gli Utah Jazz nella notte Nba: i Warriors recuperano 16 punti nell'ultimo quarto e vincono 111-107. Decisivo il parziale di 18-0 con cui i californiani mettono la testa avanti senza più voltarsi indietro. Non bastano alla squadra di Salt Lake City i 26 punti a testa di Mitchell e Conley, che vengono battuti per la quindicesima volta in stagione dopo aver incrementato un vantaggio in doppia cifra nel corso del match: nessuno come loro in NBA, buttando via anche il pallone del sorpasso a 20 secondi dalla fine con una palla persa di Rudy Gobert. Golden State con questo successo si assicura il pass per i playoff, col terzo miglior record ad Ovest.