Nba, LeBron guarda il crollo dei Lakers: super Jokic. Ok Dallas

I Lakers orfani di LeBron James, out per un problema alla caviglia, perdono per la sesta volta consecutiva e vedono allontanarsi sempre di più i playoff Nba. L'ennesimo ko arriva per mano dei Nuggets, trascinati da un super Jokic: l'MVP in carica brilla con 38 pt, 18 rimbalzi e 6 assist e rende inutili le prestazioni da campioni di Anthony Davis (28 punti, 9 rimbalzi, 8 assist) e Russell Westbrook (27 punti, 15/11 ai tiri, 10 rimbalzi). Per Denver si consolida il quinto posto in Occidente, i L.A. invece restano undicesimi davanti a San Antonio, che batte Portland (113-92).