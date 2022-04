Nba, Gallinari trascina Atlanta contro i Wizards. Durant asfalta i Knicks

NEW YORK (Stati Uniti) - Titolare nel quintetto iniziale e tra i protagonisti assoluti di un successo preziosissimo in vista della seconda parte della stagione. Danilo Gallinari, al rientro sul parquet dopo un problema al ginocchio, mette a referto una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi - cui si aggiunge anche un assist - nella vittoria di Atlanta, che si impone in casa per 118-103 contro i Washington Wizards. Doppia doppia anche per il solito Trae Young: per lui 30 punti e 11 assist, mentre ne mettono a referto 19 Capela e altri 10 Hunter. Dalla panchina arrivano anche i 18 di Bogdanovic. Gli Hawks continuano ad andare a braccetto con i Nets, che vincono 110-98 sul parquet dei Knicks con un ultimo parziale di 38-16 che fa la differenza. A trascinare Brooklyn ci pensa il solito Kevin Durant con una tripla doppia da 32 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, ma è fondamentale anche il contributo di Kyrie Irving con 24 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, mentre ne fanno 15 ciascuno Seth Curry e Patty Mills. Per New York, ormai fuori dai giochi, 24 e 23 punti rispettivamente realizzati da Burks e Barrett. Tutto facile per i Dallas Mavericks, che battono in trasferta i Pistons e continuano ad inseguire il terzo posto in Western Conference. Solita grande prestazione di Luka Doncic, autore di 26 punti e 14 assist. I Celtics vincono a Chicago e si prendono il successo numero 50 in stagione grazie ai 25 punti di Brown e ai 17 punti di Al Horford. Boston arriva così in vantaggio in vista dello scontro diretto contro Milwaukee: chi vince conquista il secondo posto a Est. I Bulls sono sesti. Unica nota positiva di giornata i 16 punti con 16 tiri di DeRozan. Trionfa anche Utah, che passeggia sui Thunder (137-101) e raccoglie la sua quinta vittoria di fila in casa. Infine, i Suns lasciano a riposo quattro titolari, tra cui Paul e Booker, e i Clippers ne approfittano arrivando addirittura fino al +39 nella seconda metà di gara. Le terze linee di Phoenix riaprono il match, rimontando lo svantaggio e rendendo più combattuti i minuti finali: a guidarli c'è Ish Wainright con 20 punti messi a referto, ma non bastano davanti ai sette giocatori in doppia cifra dei Clippers guidati dal rientrante Norman Powell.