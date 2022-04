Nba, Milwaukee supera Boston in volata. Record per Jokic

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Sono state 7 le partite della notte Nba con i Milwaukee Bucks che si sono aggiudicati lo scontro diretto contro i Boston Celtics nella lotta al 2° posto ad East. I campioni in carica hanno battuto in volata Celtics (privi di Tatum) 127-121 grazie ad un parziale di 9-0 negli ultimi 2'47" secondi. Per i Celtics non è bastata la tripla doppia di Jaylen Brown (22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) contro gli 80 punti combinati dal trio Antetokounmpo, Middleton e Holiday. Grazie a questa vittoria Milwaukee si porta momentaneamente da sola al 2° posto ad East con 0.5 gare di vantaggio proprio su Boston.