Nba, Embiid spazza via i Pacers con 41 punti. Bene i Warriors

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Regular-Season Nba che sta arrivando alla conclusione, nella notte 4 partite nella penultima giornata con Joel Embiid protagonista assoluto. Il lungo dei 76ers ha dominato gli Indiana Pacers con una prestazione pazzesca da 41 punti e 20 rimbalzi nella vittoria per per 133-120. Embiid ha praticamente nelle mani il titolo di miglior marcatore della stagione con 30.6 punti di media e adesso attende l'ultima giornata per poter provare a portare Philadelphia al 3° posto ad East: serve battere i Pistons sperando che Boston cada a Memphis