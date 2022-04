Nba, 26 punti per Gallinari a Houston: Atlanta ai play-in

TORINO - Vittoria per Atlanta di Gallinari nell'ultima giornata della regular season Nba: gli Hawks si impongono in trasferta violando il parquet di Houston Rockets per 130-114, nonostante i 41 punti di Green: a referto 28 punti di Young e soprattutto 26 di un ottimo Danilo Gallinari. L'italiano in 32 minuti di impiego colleziona anche 4 rimbalzi e 2 assist. Numeri che consentono la qualificazione ai play-in, raggiunti come noni della Eastern Conference, che vede Miami Heat in testa davanti ai Boston Celtics, capaci di superare per 139-110 i Memphis Grizzlies con 31 punti di Tatum. A Ovest invece chiudono in testa i Phoenix Suns, nonostante il ko casalingo contro i Sacramento Kings (109-116). Successo inutile all'overtime dei Los Angeles Lakers, che restano clamorasamente fuori dalla post-season nonostante il 146-141 nell'impianto dei Denver Nuggets. Delusione enorme, al termine della peggior annata di sempre dei californiani, che costa anche la panchina a coach Vogel. Il pivot camerunense di Philadelphia, Joel Embiid, è il primo miglior marcatore straniero di una stagione Nba, il secondo centro dopo il mitico Shaquille O'Neal.