Nba, Sacramento fallisce ancora: niente conferma per Gentry

SACRAMENTO (USA) - Sedicesima stagione di fila senza playoff per Sacramento (un record in Nba) e il primo a pagare è Alvin Gentry. Il coach dei Kings, nominato ad interim lo scorso novembre, al posto di Luke Walton, ha chiuso la regular-season con il dodicesimo posto a Ovest e non sarà confermato. L'annuncio della franchigia californiana arriva dopo quello dei Lakers di Los Angeles, che hanno a loro volta esonerato Frank Vogel al termine di una stagione a dir poco deludente, in cui la squadra (undicesima) non è riuscita a qualificarsi nemmeno per il play-in.