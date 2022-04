Nba, ai play-in vittorie per Brooklyn e Minnesota

Nba, play-in: primi risultati

Ai Cleveland Cavs, trascinati dai 34 punti di Garland, adesso non resta che riprovarci venerdì, quando avranno la possibilità di acciuffare l'ottavo e ultimo posto disponibile per i playoff contro la vincente tra Atlanta-Charlotte. Per quanto riguarda il match a Ovest, invece, la settima casella viene riempita dai Wolves: piegati i Clippers per 109-104. Karl-Anthony Towns non ingrana e allora ci pensano Anthony Edwards e D'Angelo Russell - 59 punti in due, 30+29 - a spedire Minnesota alla serie contro Memphis. Paul George (34 punti) e soci avranno una seconda chance contro la vincente fra New Orleans e San Antonio per provare a guadagnarsi il diritto di affrontare Phoenix.