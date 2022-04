Playoff Nba, Utah passa a Dallas in gara 1 con un super Mitchell

Senza Doncic, i Mavericks cadono in casa contro i Jazz per 99-93: 32 punti per la guardia statunitense, Bogdanovic ne mette a referto 26

16 . 04 . 2022 22:00 1 min Nbadallasutah

© EPA

DALLAS (Stati Uniti) - Dallas e Utah alzano il sipario sulla post season Nba con la gara 1 dei playoff tra testa di serie n°4 contro testa di serie n°5. Una match appassionante che i Jazz portano a casa per 99-93 strappando subito il fattore campo ai Mavericks. Gli uomini di Kidd, orfani di Doncic, e Snyder si rispondono colpo su colpo nei primi due quarti: i padroni di casa riescono a scappare sul +9 a ridosso dell'intervallo con Brunson (24 a fine gara) e Dinwiddie (22) a suonare la carica, rientrano però gli ospiti con Mitchell (32 punti) che scrive il suo nome a referto e inizia una gara devstante. Nel terzo quarto il numero 45 dei Jazz arriva subito in doppia cifra e insieme a Bogdanovic (26 inizia a guidare i suoi fino al massimo vantaggio della serata di +12. Il recupero nel finale a Dallas non riesce, pur riavvicinando il punteggio sul -1 con la tripla di Bullock, e Utah conquista il primo atto della serie.

