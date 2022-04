Playoff Nba, Suns e Bucks si portano avanti in gara 1

TORINO - I campioni in carica dei Milwaukee Bucks si sono ripresi (dopo aver perso un vantaggio di 16 punti) battendo i Chicago Bulls 93-86 in gara 1 della loro serie di playoff. Trascinatore come sempre Giannis Antetokounmpo, che ha segnato 27 punti e messo insieme 16 rimbalzi. Dalll'altra parte Zach LaVine ha mancato un potenziale pareggio per i Bulls con un tiro da 3 punti da quasi 9 metri di distanza a 29,7 secondi dalla fine. Chris Paul ha invece segnato nel quarto periodo 19 dei suoi 30 punti nell'altro match della notte, dove i Phoenix Suns hanno battuto i New Orleans Pelicans 110-99. Bene anche Devin Booker, che ha collezionato 25 punti, gli stessi con i quali CJ McCollum ha tentato di tenere a galla i Pelicans nel corso dell'incontro. Dando uno sguardo anche alle partite dei giorni precedenti, Danilo Gallinari top scorer con 17 punti non è bastato agli Atlanta Hawks per vincere gara-uno contro i Miami Heat per il primo turno dei play off della Nba: è finita 115-91 per la franchigia della Florida, che ha avuto quattro uomini in doppia cifra: Robinson con 27 (e 8/9 nel tiro da tre), Butler con 21, Tucker con 16 e Lowry con 10. Negli Hawks giornata da dimenticare per la superstar Trae Young: 8 punti con 1/12 al tiro e 0/8 da tre e 6 palle perse.