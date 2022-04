Nba, Philadelphia e Golden State vanno 2-0. Dallas batte Utah: è 1-1

Philadelphia e Golden State si portano sul 2-0 nelle rispettive serie con Toronto e Denver: rispettato di fatto il fattore campo. I 76ers si godono un Joel Embiid decisivo in gara 2 contro i Raptors: 31 punti e 11 rimbalzi nel 112-97 finale. Immarcabile il centro camerunense, che prende fallo dopo fallo e chiude con 12/14 dalla lunetta oltre a 9/16 dal campo. "Mi hanno mandato già qualche volta ma mi piace, perché poi mi rialzo più forte", le parole di Embiid, attorno al quale si dimostra all'altezza anche il cast di supporto: 23 punti per Maxey, 20+10 per Harris e 14 punti per Harden. Anunoby (26 punti) il migliore nelle fila di Toronto, che è andata sotto anche di 27 e proverà a riaprire i conti da domani notte, quando ospiterà gara 3. Il 126-106 sui Nuggets permette anche a Golden State di andare sul 2-0 e questo nonostante uno Stephen Curry ancora non al massimo: rientrato in gara 1 dopo un mese di assenza per un infortunio al piede, anche stavolta è partito dalla panchina ma ha comunque messo a referto 34 punti in appena 23 minuti. Tanto nervosismo nei Nuggets, dove Jokic sigla 26 punti e 11 rimbalzi ma si fa buttare fuori a sette minuti dalla fine per il secondo tecnico.