Nba, primo match ball per Philadelphia. Ok Boston e Chicago

TORINO - Primo match ball a disposizione di Philadelphia nella serie di primo turno dei play-off di Eastern Conference. I Sixers hanno violato infatti la Scotiabank Arena di Toronto nella notte italiana Nba battendo i padroni di casa dei Raptors anche in gara-3 per 104-101, dopo un overtime. Sono rimasti delusi i quasi 20mila spettatori sugli spalti, che non hanno potuto far altro che applaudire la super performance di Embiid, a referto da top-scorer con 33 punti. Philadelphia si è portata così sul 3-0 e sabato avrà l'opportunità di chiudere i conti. Sul 2-0 invece Boston contro i Brooklyn Nets: i Celtics si aggiudicano gara-2 per 114-107, nonostante i 50 punti complessivi messi a segno dalla coppia Durant-B. Brown. Si trovano in parità (1-1) invece Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, con il quintetto dell'Illinois che si è imposto in gara-2 per 114-110 sul parquet dei campioni in carica grazie a un immarcabile DeRozan, autore di 41 punti.