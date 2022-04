Nba, Booker infortunato: resterà fuori per 2-3 settimane

MILANO - Pessime notizie in casa Phoenix Suns . Devin Booker , star della squadra, rischia di saltare il resto del primo turno della serie contro i New Orleans Pelicans . Secondo quanto riferito da Espn , la guardia tiratrice ha subito uno stiramento di primo grado al tendine del ginocchio destro e sarà costretto a fermarsi al box per circa 2-3 settimane .

In gara-2 ha segnato 31 punti

Il giocatore si è fatto nel corso di gara-2, partita nella quale ha segnato 31 punti nel solo primo tempo, ma che alla fine non sono bastati per evitare il ko per 125-114. Una tegola pesantissima per i Suns, arrivati ai playoff con il miglior record della regular season e ora costretti a fare a meno del loro giocatore più forte nel momento decisivo della stagione. La serie è sull'1-1, con gara 3 in programma venerdì a New Orleans.