Playoff Nba: Grizzlies e Mavericks sul 2-1. 3-0 Warriors

TORINO - Con una clamorosa rimonta i Memphis Grizzlies superano i Minnesota Timberwolves per 104-95 e si portano sul 2-1 nella serie playoff. I padroni di casa controllano il match, toccando anche i 26 punti di vantaggio. Desmond Bane, 26 punti, e soprattutto il solito Ja Morant (tripla doppia per lui: 16 punti a referto, 10 assist e 10 rimbalzi) completano la clamorosa rimonta e firmano il sorpasso Memphis. 2-1 nella serie anche per Dallas: i Mavericks espugnano Salt Lake City dopo un digiuno lungo sei anni. Privi di Luka Doncic, i campioni Nba del 2011 vincono 126-118 con le magistrali prove di Jalen Brunson - 31 punti - e Spencer Dinwiddie, autore di 20 punti, conditi da 6 assist e 5 rimbalzi. Non bastano ai Jazz i 32 punti di Donovan Mitchell.