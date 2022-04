Nba, Trae Young salva Atlanta: battuta Miami

MIAMI - Un canestro nei momenti finali di Trae Young salva gli Atlanta Hawks, che accorciano le distanze su Miami Heat nei playoff di Nba portando la serie sul 1-2. Gli Hawks ottengono la prima vittoria con il punteggio sul 111-110 in Florida. Positiva la prova di Danilo Gallinari (11), con Atlanta capace di rimontare nell'ultimo quarto da un pesante -14. Bucks and Suns, finalisti lo scorso anno, vincono senza problemi. Milwaukee ha travolto i Bulls, battuti 111-81 e traditi soprattutto da DeMar DeRozan. Dopo aver segnato 41 punti in gara-2, il fuoriclasse di Chicago ne ha fatti ben 30 di meno, proprio come il passivo nel punteggio finale. Phoenix ha invece battuto per 114-111 New Orleans, prendendo il controllo della loro serie grazie all'esempio del loro leader, Chris Paul, autore di un grande match: 28 punti, di cui 19 nell'ultimo quarto, 14 assist, nessuna palla persa.