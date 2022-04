Nba, Gobert si sfoga ai microfoni: multa da 25 mila dollari

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Rudy Gobert è stato multato di 25 mila dollari dall'Nba per aver usato un linguaggio non idoneo nell'intervista post-partita di gara 4 contro i Dallas Mavericks. Il lungo degli Utah Jazz è stato decisivo nel successo dei suoi per 100-99 per pareggiare la serie sul 2-2: sua la schiacciata su assist di Mitchell a 11" dalla sirena finale per il sorpasso decisivo. A fine partita il francese, intervistato a caldo, si è sfogato contro quei rumors che da tempo lo vedono in conflitto con il compagno Donovan Mitchell: "F*****o le chiacchiere! Stiamo solo cercando di essere la squadra migliore possibile. Stiamo cercando di goderci il momento. E qualunque cosa accada, accade". L'Nba non transige su certi comportamenti e ha rifilato l'ammenda al giocatore dei Jazz.