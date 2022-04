Playoff Nba, Harden e Embiid trascinano i Sixers. Paul fa sognare Phoenix

Tempo di verdetti nei play-off di Nba. I Philadelphia 76ers travolgono i Toronto Raptors per 132-97. A fare la differenza nel quintetto di coach Doc Rivers ci pensano il solito Joel Embiid con 33 punti (e 10 rimbalzi) e James Harden, che ne mette a referto 22 (oltre a 15 passaggi vincenti). Grande prova individuale anche per Tyrese Maxey, autore 25 punti, 5 triple e 8 assist. Ora il prossimo ostacolo sono i Miami Heat. Pur ritrovandosi sotto di 10 lunghezze all’intervallo lungo Phoenix riesce ad avere la meglio su New Orleans per 115-109 grazie alla super prestazione di Chris Paul - 33 punti - e si prende la qualificazione alle semifinali di Conference. Decisiva, a circa cento secondi dalla sirena, la tripla del rientrante Devin Booker. Dallas si prende il 4° successo sugli Utah Jazz con il brivido: finisce 98-96. I Mavericks, pesantemente sotto nella prima metà di gara, chiudono il match con la tripla di Jalen Brunson. Luka Doncic, la star della squadra, vince la prima serie playoff della sua carriera e realizza in tutto 24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist pur non disputando la sua miglior partita. Per Dallas, oltre ai 24 punti di Brunson, ci sono i 18 di Dorian Finney-Smith e i 19 di Spencer Dinwiddie. Memphis è l'ultima ad accedere al secondo turno dei play-off. I Grizzlies si aggiudicano per 4-2 l'unica serie ancora in bilico della Western Conference, battendo in trasferta in gara-6 Minnesota Timberwolves per 114-106 nonostante i 30 punti di Edwards e i 24 di McDaniels. Tra gli ospiti, 23 punti di Brooks. Ora per Memphis c'è la sfida con i Golden State Warriors di Curry.