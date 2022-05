Playoff Nba, Bucks e Warriors vincono in trasferta

Salta subito il fattore campo nelle prime due partite del secondo turno del playoff Nba. Vittorie in trasferta per Milwaukee Bucks e Golden State Warriors, che hanno battuto rispettivamente Boston Celtics (89-101) e Memphis Grizzlies (116-117). Ancora privi dell'infortunato Kris Middleton, i campioni in carica sono stati trascinati al successo dall'ormai solita prestazione maiuscola del greco Giannis Antetokoumpo, autore di una grandiosa tripla doppia: 24 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Ottimi numeri anche per Jrue Holiday, che sfiora la doppia doppia con 25 punti e 9 rimbalzi. Inutile per i Celtics i 21 punti di Jason Tatum. Gara 2 si giocherà ancora al TD Garden di Boston, con i biancoverdi di coach Ime Udoka già con le spalle al muro e costretti a vincere per non andare poi a Milwaukee sotto 0-2.