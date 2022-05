L'Equipe: "Joel Embiid vuole giocare con la Francia"

Il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid , miglior realizzatore dell'ultima stagione regolare della Nba e in corsa per vincere il premio di Mvp , secondo l'Equipe avrebbe fatto richiesta per avviare le procedure per ottenere la nazionalità francese e giocare, così, con i ' Blues '. Il centro avrebbe alcuni legami familiari con il paese guidato da Emmanuel Macron e questo potrebbe permettergli di ottenere la nazionalità e giocare i prossimi grandi eventi - come le Olimpiadi di Parigi nel 2024 - con la selezione francese.

In passato avrebbe già fatto altri tentativi

Già in passato Embiid avrebbe fatto dei tentativi per avere la possibilità di giocare con la Francia, tentativi che, però, non sarebbero andati a buon fine. "So che ha avviato personalmente il processo di nazionalizzazione e che vorrebbe poter giocare per la Francia. Detto questo, non stiamo mettendo il carro davanti ai buoi e speriamo che queste procedure abbiano successo" ha detto l'ex giocatore e ora vice-allenatore dei 'Blues' Boris Diaw.